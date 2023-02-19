Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «The Times«.

Как говорится в источнике, из 320 западных танков, которые должны быть доставлены в Украину до начала возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины может придти всего лишь 50 танков.

Эксперты считают, что такого количества танков будет совсем недостаточно и скорее всего 50 танков никак не смогут оказать сильного влияния на ход российско-украинской войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц чуть ранее рассказывал о том, что во время Мюнхенской конференции его министры работали над тем, чтобы западные страны смогли передать Украине как можно больше танков модели Leopard 2 уже в ближайшее время.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина не сможет получить танки Leopard 2 от таких стран как: Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия.