О том, что в этот запретный список, похоже, внесут чиновников страны-агрессора, которые напрямую способствовали депортации украинских детей, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в «EUobserver».

В соответствии с информацией, которой располагает издание, проектом санкций предусматривается введение ограничений относительно главы Министерства семьи Башкирии Ленары Ивановой, заместителя главы правительства Московской области Вячеслава Духина, а также омбудсмена Татьяны Москальковой. В отношении этих лиц, будет действовать запрет на выдачу виз, заблокируют доступ к активам, поскольку эти российские чиновники помогали организовывать массовые похищения украинских детей с оккупированных территорий нашей страны.

Журналисты издания считают, что Ленара Иванова являлась «одной из ключевых особ, причастных к насильственной депортации украинских детей в РФ, и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями». Не остался в стороне и Духин — он поспособствовал незаконному усыновлению украинских детей, и пытался обеспечить им гражданство России.

Отметим, что ранее Москалькова опровергала информацию относительно существования российских фильтрационных лагерей, расположенных на неподконтрольных Украине территориях, где проводили допросы, насильно удерживали, а потом и депортировали от 900 тыс. до 1,6 миллиона украинских граждан, включая несколько тысяч несовершеннолетних.

«Остальные 59 человек в обновленном санкционном списке — замминистры, нардепы, сенаторы, прокуроры, военачальники и пропагандисты, чьи фамилии известны пока исключительно экспертам по РФ в министерствах иностранных дел ЕС», — добавили представители издания.

Помимо все вышеописанного, будут введены ограничения в отношении российских оккупантов, напрямую причастных к военным преступлениям против мирных жителей, в том числе в городе Буча, или же ответственных за удары по гражданской инфраструктуре нашей страны.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ предупредили о смене тактики ракетных атак РФ.