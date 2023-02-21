Глава Луганской ОВА сообщил, что активная фаза боевых действий продолжается под Кременной, это направление по-прежнему остается самым тяжелым на фронте в регионе, информирует «НБН».

По словам Гайдая, несколько дней назад было тяжело в направлении Двуречного Харьковской области, однако украинские защитники выровняли линию обороны, ситуация стабилизировалась.

Чиновник отметил, что российские бойцы больше боятся собственных пыточных и заградительных отрядов, чем погибнуть в бою. В плен начали попадать мобилизованные из Москвы и Санкт-Петербурга, которые рассказывают одинаковую «легенду» — «не знали», «нам соврали», «затянули силой и обманом».

«Это все ложь. Штраф административный за то, что ты по повестке не приходишь в военкомат у них в России – 2000 рублей их. Все. То есть то, что они находятся на территории Украины в военной российской форме – это исключительно их сознательное решение», — заявил руководитель ОВА.

Ранее Гайдай рассказал, что россияне накапливают силы в регионе и «готовят что-то особенное».