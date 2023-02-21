Как информирует «НБН», свое заявление относительно этого Игнат сделал в эфире телемарафона.

Так, согласно его словам, массированной атаки российскими самолетами на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину не будет. Ведь ПВО нашей страны усилена весьма современными западными комплексами.

Дословно из его заявления:

«Множество экспертов утверждают о том, что будут какие-то сотни самолетов, полчища. Ну такого не будет. Ведь никто не воюет, это не Вторая мировая война».

Кроме того, согласно словам Игната, сорок аэропортов РФ располагаются на совершенно разном расстоянии с Украиной.

«Осталась примерно такая же группировка, которая находилась в начале агрессии, примерно. Они дополняют утраченную технику. Как следствие, утверждать о том, что какая-то будет массированная атака на Киев сотнями самолетов, это попросту из другой оперы. Такого не будет», — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напоследок он добавил, что украинская противовоздушная оборона в настоящее время усилена современными западными комплексами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Подоляк прокомментировал обращение Путина к Федеральному собранию.