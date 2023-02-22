О том, что поддержку данной инициативе уже выразил Владимир Зеленский, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале главы провластной фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамии.

В частности, речь идет о законопроекте Арахамии №8071, после подписания которого, возобновятся как подачи, так и проверки деклараций в электронном формате. Кроме того, за аналогичную поддержку указанному проекту закона уже высказались послы «Большой Семерки».

Таким образом, законопроект уже включили в повестку дня на девятой сессии ВРУ, с одновременным созданием рабочей группы, которую обязали экстренно обеспечить принятие документа.

Такое быстрое решение вызвано тем, что Украина продолжает вести трудную войну за свое будущее в цивилизованном мире. И, как утверждает Арахамия:

«Поэтому даже во время жестоких боев и ракетных атак, чиновники и депутаты должны соответствовать принципам честности и прозрачности».

Ранее мы писали, что за ввоз дронов, тепловизоров и раций больше не придется доплачивать, так как Зеленский подписал законопроекты об отмене пошлин и НДС.