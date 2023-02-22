О том, что на данный момент украинские правоохранители смогли опознать 91-го военнослужащего армии РФ, которые явно причастны к преступлениям против человечности, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение генпрокурора Андрея Костина конгрессменам США во время их визита в Бучу. Информация относительно хода расследований, опубликована в официальном Facebook-аккаунте Офиса Генерального прокурора Украины.

Также, уже установлено – за время оккупации Бучанского района Киевской области, армия страны-агрессора виновна в более, чем 9 000 военных преступлений. Всего погибли около 1 700 местных жителей, и более 700 из них — непосредственно в городе Буча.

«После освобождения, мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть истинное лицо «русского мира» и режима РФ, который основан на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права», — подчеркнул Андрей Костин.

Ранее мы писали, что в годовщину начала войны РФ против Украины, уничтоженную российскую бронетехнику снова выставят в нескольких странах ЕС.