О том, что Путин, похоже, серьезно опасается за свою жизнь, так как по его распоряжению, рядом со стадионом установили систему ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в Telegram-канале «ТК Дождь».

В частности, поблизости от Воробьевых гор, сразу напротив стадиона «Лужники», журналисты рассмотрели установку «Панцирь-С1».

По словам журналистов, ранее о наличии систем ПВО у «Лужников» никто даже не слышал, но учитывая установку аналогичных систем в Ново-Огарево(около резиденции Путина), на крыше здания Минобороны РФ, а также на здании офис-центра поблизости от Кремля, размещение ПВО во время подобных мероприятий в столице России, похоже, становится нормальной практикой.

Как еще пишет «ТК Дождь», на этом концерте-митинге, прямо сейчас, в паузе между выступлениями военных армии страны-агрессора и местных артистов, ведущие выкрикивают патриотические лозунги, периодически ругая страны Запада:

«Сейчас сложное время. Сейчас так называемый цивилизованный западный мир ополчился на нас, но мы одной крови и мы победим».

Ранее мы писали, что в годовщину начала войны РФ против Украины, уничтоженную российскую бронетехнику снова выставят в нескольких странах ЕС.