О том, что теперь украинцы могут не уплачивать налог на добавочную стоимость, а также исключается таможенная пошлина в отношении вышеописанного снаряжения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины, где опубликованы тексты законопроектов №8360 и №8361-Д.

В частности, сегодня, 22-го февраля, окончательно одобрены «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров» и «Проект Закона о внесении изменения в раздел XXI «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров».

Одной из особенностей указанных документов является то, что открывается еще одна немаловажная возможность – заказанные товары можно получать в экспресс-посылках.

Ранее мы писали, что в НБУ предложили ввести временный запрет на закрытие отделений госбанков.