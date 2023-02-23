Военное руководство Российской Федерации делает все возможное, чтобы установить контроль над ЧВК и вытеснить армию Пригожина из информационного пространства, информирует «НБН».

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, для этой цели ФСБ РФ создала свою частную военную кампанию «Ястреб», которая активизировалась в последнее время.

Кроме того, чтобы военное руководство страны-агрессора могло установить контроль над ЧВК и другими парамилитарными формированиями, оно замыкает на себе их обеспечение продовольствием, снарядами и техникой. Также правительство РФ распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на «добровольческие формирования».

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский энергетический монополист «Газпром» создает свою ЧВК.