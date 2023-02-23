В интервью изданию «Украинская правда» глава ГУР МОУ сообщил, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в нашу страну Кремль не организует ничего необычного – оккупанты планируют нанести ракетный удар, информирует «НБН».

По словам Буданова, ракетная атака может произойти 23-24 февраля, однако она будет небольшой.

«Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз», — отметил начальник украинской разведки.

Глава ГУР добавил, что российские захватчики будут использовать старую тактику для нанесения ударов по нашей стране, комбинируя ракеты и БПЛА.

«А что у них может быть новое?» — сказал Буданов.

Как сообщалось, генерал Сергей Наев рассказал, ожидать ли нового наступления армии Путина на Украину 24 февраля.