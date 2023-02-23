Путинские оккупационные силы готовятся к новому наступлению на Угледар, где они понесли большие потери. Британская разведка сообщает, что у ВС РФ недостаточно ресурсов для прорыва и на этот раз.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сводке отмечается, что в течение последних 48 часов происходили тяжелые бои в районе Бахмута Донецкой области. Там украинские защитники сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение россиянами в течение последних 6 недель.

Южнее на Донетчине Угледар снова подвергся сильному обстрелу. В разведке Великобритании считают, что есть вероятность того, что оккупанты готовятся вновь штурмовать город, несмотря на дорогостоящее неудачное наступление в конце прошлого года и начале февраля.

В ведомстве предполагают, что за Угледарскую операцию отвечает Восточная группировка войск ВС РФ, которой командует генерал-полковник Рустам Мурадов.

Вероятно, военачальник находится под сильным давлением с целью добиться результатов после критики со стороны националистического сообщества страны-агрессора после предыдущих провалов. Однако вряд ли у генерала есть ударная сила, которая способна добиться прорыва в городе.

Ранее военный рассказал, почему для россиян принципиально важно взять под контроль Угледар.