Как информирует «НБН», в эфире «Фейгин LIVE» военный эксперт заявил, что коллективным западом было принято решение: стратегическая победа Украины.

Дословно из заявления Арестовича:

«Реализация данного решения идет буквально на наших глазах. В весьма участившихся встречах лидеры государств цивилизованного мира уточняют позиции, а также утверждают свои роли в помощи Украине и друг другу. Причем это не только помощь в военной победе, но также и в планировании послевоенного восстановления и развития. И если бі исход войні был неоднозначным, то все это не имело бы смысла».

При этом он добавил, что против коллективного решения Путину буквально нечего противопоставить. И он сейчас находится в стратегическом тупике.

«Более того, Запад в лице Джо Байдена дал понять российским гражданам, в частности политикам, силовикам и бизнесменам, что военные преступники и путинский режим находятся в тупике. А у остальных есть выход», — добавил он.

Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал об увольнении Алексея Арестовича с должности советника главы ОПУ.