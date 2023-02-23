О том, что подобным образом ВСУ попросту хотят застать российских оккупантов врасплох, пишет «НБН», ссылаясь на военных аналитиков издания «The New York Times».

Как отмечают в издании – взрывы, которые прогремели в ночь на минувшую среду, 22-е февраля, во временно оккупированном Мариуполе, являются явным свидетельством того, что началось определенное оживление по числу украинских атак вглубь территорий, захваченных ВС РФ. Помимо Мариуполя, по войскам страны-агрессора нанесли удары и в Донецке, Луганске, а также в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

Впрочем, о количестве ударов, их целях и результатах воздействия на российских захватчиков мало что известно, однако в оккупационном Мариупольском городском совете заявляли утром среды — одним из этих взрывов был уничтожен склад с боеприпасами ВС РФ(место расположения — центральный район, поблизости от аэропорта).

«Эти районы находятся за пределами известного радиуса действия ракетных комплексов HIMARS(производство США), которые состоят на вооружении Украины. Сообщения о взрывах в глубоком тылу врага поступают не впервые, но они вызывают вопросы о том, как Киев мог атаковать российские позиции на таком расстоянии. В прошлом ВСУ использовали беспилотники, спецоператоров, работающих в тылу врага, и обширную сеть партизан, лояльных Киеву», — утверждают в издании.

Ранее мы писали, как россияне опозорились с «трофейными» HIMARS.