В четверг, 23 февраля, на брифинге Громов сообщил, что всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине оккупанты нанесли почти 5000 ракетных ударов по объектам на территории нашей страны, информирует «НБН».

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба, также за год полномасштабной войны российские захватчики нанесли по Украине почти 3500 авиационных ударов и 1100 ударов с применением беспилотников.

Как сообщалось, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Воздушных силах ВСУ призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Оккупанты будут действовать нестандартно при массированных ракетных атаках на нашу страну.