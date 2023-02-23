В Оперативном командовании «Север» сообщают, что вблизи границы Черниговщины зафиксировано движение колонн боевой техники страны-агрессора, информирует «НБН».

У военнослужащих нет знаков распознавания, они одеты в пиксель, который поход на форму украинских защитников. В ОК предполагают, что россияне намеренны устроить провокацию с целью обвинения ВСУ в нарушении территориальной целостности РФ.

В сообщении сказано, что силы обороны севера контролируют ситуацию и соблюдают правила ведения войны, защищая родную землю, и не посягают на чужие территории.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что готовит нашей стране Россия в годовщину полномасштабного вторжения.