Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе упал самолет оборонного ведомства Российской Федерации после «выполнения боевого задания», информирует «НБН».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал инцидент.

«Войска воздушно-космической обороны России потеряли разбившегося в Белгородской области Су-25. Поздравляем с этим днем! Пусть побольше таких баталий происходит с их Войсками воздушно-космической обороны», — пожелал военнослужащий.

Известно, что самолет Минобороны Российской Федерации Су-25 потерпел крушение в Валуйском городском округе Белгородской области. Падение штурмовика официально подтвердили в РФ.

Оборонное ведомство страны-агрессора сообщило, что самолет упал при возвращении на аэродром базирования, пилот погиб. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности Су-25.

Ранее в России потерпел крушение боевой истребитель МиГ-31, который способен нести ракеты «Кинжал».