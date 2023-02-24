Об интересном опросе, так или иначе затрагивающим семейный бюджет простых украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную фондом «Демократические инициативы» Центра Разумкова.

Итак, в перечне учреждений, где могут прямо потребовать взятку или как еще называют — «вознаграждение за услуги», по словам украинцев, оказались:

поликлиники — 6 процентов;

управления соцзащиты — 2,2 процента;

отделы полиции — 2 процента;

центры комплектования и соцподдержки Минобороны — 1,4 процента;

филиалы Пенсионного Фонда — 1,3 процента;

суды — 1,2 процента;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП) — 1 процент;

общеобразовательные учебные заведения — 0,7 процента;

пограничная служба — 0,2 процента.

Как мы уже упоминали, этот важный опрос провел фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова, в период с 13-го по 21-е декабря 2022-го года, среди 2018 респондентов, а вероятная погрешность в представленной выборке не превышает 2,3 процента.

Ранее мы писали, сколько украинцев категорически выступают против территориальных уступок России.