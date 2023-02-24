В интервью изданию «Украинская правда» начальник украинских пограничников рассказал, что еще в 2022 году он сделал прогноз по завершению российско-украинской войны и с того времени он его не менял, информирует «НБН».

Журналисты поинтересовались у генерала, когда, по его мнению, Украина вернется в Луганск, поскольку в свое время глава ГПСУ работал в Луганском отряде.

«Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю», — заявил Дейнеко.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о переломном моменте в войне. Он озвучил сроки решающих боев.