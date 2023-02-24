Британская военная разведка отмечает, что с 2014 года стратегическая цель РФ в Украине, вероятно, остается неизменной: установить контроль над всей страной. Тогда своей цели Кремль добивался разжиганием войны на Донбассе и аннексией Крымского полуострова.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

24 февраля 2022 года государство-террорист перешло к новому подходу и начало полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю Украину и свергнуть ее правительство.

К апрелю прошлого года россияне осознали, что их план провалился, и сосредоточились на расширении своего господства над Востоком и Югом Украины.

В последние недели Москва вновь изменила свой подход. Теперь военная кампания РФ, вероятно, направлена на то, чтобы ослабить украинскую армию, а не захватывать новые территории.

Ранее разведка Великобритании сообщили о подготовке оккупантов к штурму Угледара, оценив их шансы на прорыв обороны.