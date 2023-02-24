О том, сколько россиян окончательно «остановили» защитники Украины, если верить публикациям в росСМИ, пишет «НБН», ссылаясь на обновленные данные мониторинга «Медиазоны» и «Русской службы BBC».

Согласно информации, доступной в открытых источниках, журналисты подтверждают гибель 15,136 тыс. россиян, ранее участвующих в боевых действиях в нашей стране, и дело якобы касается не только военнослужащих, но и сотрудников других силовых ведомств или наемников ЧВК «Вагнер».

Отметим, что сведения, указанные в мониторинге, являются далеко не полными, а настоящее число потерь – в несколько раз больше, поскольку Кремль не раскрывает своих подсчетов относительно погибших.

В итоге проведя простое сравнение, можно понять, что число официально подтвержденных убитых россиян, в соответствии с открытой информацией, гораздо больше признанных советских потерь в Афганистане за 9 лет – всего 15,051 тыс. человек.

Стоит дополнить, что по данным МО Украины, только за прошедшие 24 часа, ВСУ ликвидировали почти 970 оккупантов, и общее количество потерь армии РФ, с момента вторжения составило — 146,820 тыс. военных.

Ранее мы писали, почему Британия не будет передавать Украине истребители в «краткосрочной перспективе».