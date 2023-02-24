На своей Facebook-странице глава оборонного ведомства вспомнил о событиях, которые начались 24 февраля 2022 года. Резников отметил, что тогда многие ожидали, что Украины не станет уже через несколько недель, но все изменилось, информирует «НБН».

Министр обороны сообщил, что сейчас наша страна вступает в новый период с новой задачей – победить, что означает освобождение всех украинских территорий до границ 1991 года и ликвидацию опасности со стороны РФ.

«Победа – когда Украина будет. Будет суверенной и независимой в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в нынешнем виде – не будет», — отметил чиновник.

Глава Минобороны напомнил, что страна-агрессор до сих пор очень опасна и имеет много ресурсов, однако стратегически она уже проиграла и украинцам нужно довести дело до конца.

«Через несколько дней Украина встретит весну, которую Кремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе», — подытожил Резников.

Ранее министр обороны рассказал, сколько стран объединилось в антикремлевскую коалицию.