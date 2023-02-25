Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на обращение украинского президента к участникам мероприятия посвященного солидарности Германии с Украиной.

Как стало известно со слов президента Украины с момента начала полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину было оккупировано около двух тысяч населённых пунктов Украины.

В то же время, по словам украинского лидера каждый день российские военные пытаются увеличить это число и совершают новые попытки наступления с целью захвата украинской территории.

Кроме того, украинский лидер сделал заявление, в котором сказал, что наши люди воюют на своей земле, без которой не может представить жизни ни один украинец.

Также известно, что на данный момент под российской оккупацией находится 1877 населённых пунктов Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу по поводу годовщины российского вторжения в Украину.