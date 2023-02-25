Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Так, Казанский, комментируя высказывание террориста Игоря Гиркина о том, что без масштабного ленд-лиза Россия не сможет иметь успешные результаты на поле боя в Украине, заявил:

«Апофез «величия» России. И если еще всего год тому назад россияне считали, что Украину можно захватить за три дня, то сейчас они уже начали признавать, что без помощи Китая Российская Федерация проиграет Украинскому государству. Они теперь мечтают лечь под китайцев взамен на китайский ленд-лиз. Так что уже ни о какой супердержаве речи не идет. Для российских имперцев предел мечтаний – китайский сателлит».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Денис Казанский рассказал об истерике россиян от бессилия.