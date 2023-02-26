Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерство обороны Украины.

Из источника известно, что украинские военные инструкторы закончили первый в истории выпуск учений с огневой подготовки для І-ІІІ классов.

В телеграм-канале Минобороны сообщили, что украинские военные на учениях в Литовской Республике получили очень ценные и необходимые знания, которые в будущем смогут использовать в боевых действиях.

С завершением обучения украинских бойцов лично поздравил главнокомандующий Вооружёнными силами Литовской Республики Вальдемарас Рупшис.

Напомним, что ранее представители литовских властей заявили о необходимости пересмотреть принципы предоставления помощи для Украины.