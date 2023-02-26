Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, этот подбитый танк РФ должен будет оставаться в Берлине перед российским посольством как экспонат на протяжении двух выходных дней.

Примечательно, что на это молниеносно отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева. В Телеграм она написала следующее:

«Русские танки в Берлине уже не первый раз. И посмотрите, какие люди крутые, ведь танк реально утопает в цветах. Ну просто аплодисменты. И огромное спасибо!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропаганда РФ дала сбой.