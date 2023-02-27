О том, что создание такой доказательной базы серьезно поможет в поиске, а потом и в возвращении маленьких украинцев домой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Даны Спинант, опубликованное в Twitter-аккаунте ведомства.

По словам Спинант, с момента начала российского вторжения в Украину, в РФ было отправлено тысячи украинских детей. Подобная «депортация» является огромной социальной проблемой, трагедией и преступлением. Именно по этой причине, Еврокомиссия и Польша запускают данную инициативу, обоснованно рассчитывая на полноценную поддержку агентств ООН.

Таким образом, главная цель инициативы — объединение сил для сбора доказательств, что откроет больше возможностей в нахождении и возвращении в свою страну и семьи всех похищенных детей. При этом, любых лиц, причастных к этим преступлениям, обязательно привлекут к ответственности.

Ранее мы писали, что украинская защитница и парамедик рассказала о главных сложностях освобождения военных и гражданских из российского плена.