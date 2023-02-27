Представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщил, что уничтожение украинской энергосистемы остается основной задачей страны-агрессора. Оккупанты нацелены не только на объекты электрогенерации, а на топливно-энергетический сектор в целом. В частности, РФ хочет прекратить поставки и электроэнергии, и нефтепродуктов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, под ударом может оказаться транспортная и гидротехническая инфраструктура Украины. Полковник отметил, что россияне осознали провал плана устроить в нашей стране блэкаут, ракеты у них в дефиците, поэтому они могут выбрать другие мишени.

Отметим, что стала известна сумма ущерба энергосистемы Украины после масштабных атак российских захватчиков.