Стоит отметить, что через год с начала вторжения России в Украину армия врага фактически не претерпела существенных качественных изменений, сообщает «НБН«. Генералитет агрессора продолжает использовать в своих подходах к функционированию своего войска и тактике боев советские шаблоны.

«Ночной ужас» стран НАТО оказался не столь страшным, как на это надеялись и в это верили сами россияне. Можем говорить о том, что и планирование, и руководство низового и среднего командного звена находится еще в советское время и работает по советским лекалам.

У них используется тактика второй мировой войны. Ничего особенно не изменилось у россиян. И это большой позитив для нас.

Так, например, британская разведка на примере 155-й бригады российских морпехов предполагает, что такие элитные подразделения сейчас уже гораздо менее профессиональны, чем в начале войны, из-за доукомплектации после потерь.

Вопрос материально-технического обеспечения русской армии всегда хромал, а сейчас это проявилось еще более ярко.

Также это касается и ее обеспечения новейшими образцами техники, которые, как оказалось, существуют в единичных экземплярах и к тому же уже устаревшие.

То есть, в сущности, россияне воюют еще советской техникой.

Следует отметить, что война между Россией и Украиной не является локальным конфликтом. Это связано с тем, что война затрагивает глобальные вопросы, включая продовольственную и ядерную безопасность, международное право и ответственность за самые ужасные преступления против человечества.

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