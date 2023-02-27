Руководитель ОВА сообщил, что на Луганщине в последние дни усилились атаки путинских оккупационных сил. Враг начал чаще обстреливать позиции украинских защитников и деоккупированные населенные пункты. Также захватчики пытаются штурмовать Силы обороны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

«Пехота или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать, приличная эскалация у нас началась», — рассказал глава администрации.

По-прежнему активные бои продолжаются в районе Белогоровки, на Кременском и Сватовском направлениях. Россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

Гайдай добавил, что страна-агрессор привезла на захваченную территорию региона множество тяжелой техники и мобилизованных россиян, которых забрали в армию Путина несколько месяцев назад.

«Мы видим, что идут в наступление на разных направлениях. То есть сейчас это зондирование слабых мест», — отметил чиновник.

Ранее глава ОВА назвал самое тяжелое направление в регионе.