Издание «РБК-Украина» отмечает, что две недели назад газета Financial Times писала о том, что по ее данным, оккупанты накапливают самолеты и вертолеты вблизи украинской границы для поддержки наземного наступления путинской армии, информирует «НБН».

Захватчики уже пытались применять похожую тактику в феврале 2022 года, ошибочно считая, что они смогли уничтожить украинскую систему противовоздушной обороны. Тогда вражеская авиация заходила в воздушное пространство страны и устраивала бомбардировки северных регионов. При этом РФ начала массово терять боевые самолеты, перестав вторгаться на подконтрольную Киеву территорию.

Сейчас путинские войска выпускают по нашей стране ракеты самолетами стратегической авиации за сотни километров от государственных границ либо из акватории Азовского моря.

По словам спикера Воздушных сил, россияне не смогли год назад и не смогут сейчас совершать на Украину такие авианалеты, как в Сирии. ПВО нашей страны качественно и количественно усилилась, поэтому при вторжении самолетов РФ вглубь нашей страны, они станут более доступной целью для противовоздушной обороны, чем БПЛА или крылатые ракеты.

Ранее Игнат рассказал, продолжит ли Россия атаковать нашу энергетическую систему.