Советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что происходит во временно оккупированном Мариуполе после взрывов. По его словам, все мероприятия захватчиков в городе для предотвращения «бавовны» не срабатывают, в частности использование множества ПВО. Кроме того, россиянам запрещено обсуждать эти инциденты, они делают вид, что ничего не происходит.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, изменилось направление движения вражеской военной техники. Она проходит по направлению Пологов мимо Мариуполя и дальше в Луганскую область.

«Это похоже на перебрасывание частей из Запорожья на Донбасс. В Мариуполь завозят старые советские зенитки, снятые с консервации», — отметил Андрющенко.

Советник городского главы сообщил, что также в Мариуполь заехало много российских мобилизованных, тренировки которых проходят на полигоне ВСУ. Новобранцами ВС РФ доукомплектуют части, бросая их на фронт.

Тренируют «мобиков» россияне и кадыровцы, численность последних в городе увеличилась с 2000 до 5000 человек.

«Они не участвуют в учениях. И есть подозрение, что их будут использовать в качестве заградотрядов», — добавил чиновник.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина деоккупирует Мариуполь уже в этом году.