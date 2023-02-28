Военачальник рассказал, что ситуация в городе становится все более напряженной. По его словам, войска Российской Федерации бросили на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды наемников ЧВК «Вагнер».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Сырский отметил, что россияне, несмотря на существенные потери в районе Бахмута, бросили в наступление «вагнеровцев», которые пытаются прорвать оборону города и оцепить населенный пункт.

Генерал добавил, что в Боях за Бахмут наши защитники показывают примеры мужества, стойкости и героизма.

Напомним, что украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал в Сети видео с «двухсотыми» наемниками армии российского олигарха Евгения Пригожина под Бахмутом.