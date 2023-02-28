Американский Национальный демократический институт с 4 по 16 января 2023 года провел социологический опрос 2508 украинцев, выяснив, к каким политическим силам они относятся наиболее положительно, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что 49% респондентов относятся «очень позитивно» или «позитивно» к условной партии, которую возглавляет телеведущий и волонтер Сергей Притула. Такое же отношение 41% граждан демонстрирует к партии главы государства Владимира Зеленского, а 27% опрошенных – к партии «Удар» киевского мэра Виталия Кличко.

Хуже всего респонденты относятся к пророссийской политической силе «ОПЗЖ» — 66%, и лишь 6% украинцев симпатизируют этой партии.

Ранее специалисты Киевского международного института социологии выяснили, кому из военных и силовых структур украинцы доверяют больше всего.