Как информирует «НБН», видео о том, как Вооруженные силы Украины уничтожали войска Путина в Харькове, опубликовал в Телеграм народный депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

На кадрах можно увидеть, как Вооруженные силы Украины стреляют у оккупантов. Также на видео запечатлено не мало сгоревшей российской военной техники, в частности «Тигров».

В итоге защитники Украинского государства так и не позволили преступникам из России захватить город, выдворив их за его пределы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские военные публично начали жалеться на тяжелые бои с ВСУ.