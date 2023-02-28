Как информиурет «НБН», в Телеграм украинский журналист Денис Казанский обнародовал видео о том, что произошло с теми самыми российскими военными, которые год назад вторглись в Харьков, оставили свою технику и зачем-то захватили помещение одной из городских школ.

Так, блогер написал:

«Харьков год тому назад. Сожженная школа 134, а вместе с ней российские военные. Они зачем-то захватили ее и погибли в совершенно бессмысленном бою. Они просто заехали колонной в Харьков, бросили военную технику, захватили школу и сидели там, пока их из танков не расстреляли. Сдаваться в плен они не захотели. До сих пор непонятно, в чем был смысл этой операции. Сумрачный российские военный гений остается непостижимым даже для пропагандистов РФ».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ год назад гнали российских военных их Харькова.