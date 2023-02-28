О том, какое количество несовершеннолетних граждан Украины, из похищенных Россией, уже смогли вернуться домой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генпрокурора Андрея Костина, опубликованное на официальной странице ОГПУ.

В частности, во время встречи генпрокурора Украины Андрея Костина и комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, была озвучена информация относительно самых жестоких преступлений российских оккупантов — принудительных депортациях украинских детей не только в Россию, но и в Беларусь. Украина располагает фактами, указывающими на насильственный вывоз не менее 16 тысяч детей. При этом, удалось вернуть родственникам, или хотя бы в нашу страну, только 307 несовершеннолетних.

Отметим, что в мае прошлого года, Путиным был подписан указ, касающийся упрощенной процедуры получения гражданства РФ для детей, вывезенных из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил о необходимости начать переговоры о членстве Украины в ЕС.