В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил заявил, что российские оккупанты не осуществили массированную ракетную атаку на Украину 24 февраля, так как, вероятно, «не могли себе этого позволить», информирует «НБН».

По словам Игната, тогда путинская армия не подготовила необходимое количество ракет для масштабного удара по нашей стране. В то же время войска Российской Федерации держат в Черном море много кораблей-носителей крылатых ракет, суммарный залп которых составляет более 40 ракет.

Полковник подчеркнул, что ни разу такое количество «Калибров» не вылетало с ракетоносителей в Черном море, их большая часть летела с бомбардировщиков Ту-95.

«Поэтому изменение применения и ракет, и «Шахедов» видимо, связана с их наличием и с тем, что они могут себе позволить на это время. В этом и заключается вся их «тактика» и «стратегия»», — объяснил представитель Воздушных сил.

Ранее Игнат рассказал, могут ли россияне проводить авианалеты на Украину, как в Сирии.