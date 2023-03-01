В интервью CNN Череватый рассказал, что бои за Бахмут по-прежнему ожесточенные, однако сейчас не идет речь о выходе украинских войск из населенного пункта, информирует «НБН».

По словам военного, в Генеральном штабе тщательно следят за ситуацией на фронте и в случае необходимости командование отдаст приказ об отводе позиций Сил обороны из города, приняв соответствующее решение отлажено и без паники.

Спикер Восточной группировки войск отметил, что Украина ценит жизнь каждого защитника, поэтому не допустит, чтобы тактические цели нивелировали риски для бойцов или оперативной обстановки.

Напомним, что советник президента Украины допустил вывод ВСУ из Бахмута.