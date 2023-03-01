В эфире национального телемарафона отставной генерал заявил, что сначала Украина должна деоккупировать Крым, поскольку освобождение полуострова стратегически важно, информирует «НБН».

По словам Ходжеса, если убить всех наемников ЧВК «Вагнер», которые сейчас воюют на востоке страны, это не повлияет на результаты боевых действий. Освобождение Крыма перевернет ход войны, ведь пока россияне сидят на полуострове, Украина не сможет восстановить свою экономику, которая зависит от экспорта.

Оккупация Крыма не позволяет Киеву открыть порты в Бердянске и Мариуполе, поскольку там РФ блокирует Азовское море. По этой же причине большим портом не может быть Одесса.

Экс-командующий войск США в Европе подчеркнул, что возврат Крыма жизненно необходим для Украины, ведь инвесторы не будут вкладывать в нее средства, пока россияне контролируют полуостров.

Ранее Ходжес объяснил, почему Кремль не готов использовать ядерное оружие.