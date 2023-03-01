На своем YouTube-канале Жданов рассказал о хитрости российских оккупантов. По его словам, захватчики очень часто поднимают в воздух МиГ-31К, чтобы отвлекать внимание противовоздушной обороны Украины, информирует «НБН».

По словам Жданова, в момент полета этого истребителя ВС РФ могут запустить по нашей стране другие крылатые ракеты. Россияне поднимают боевой самолет, видят, что в Украине не объявили воздушную тревогу, и делают залп из других ракет, например, «Искандеров».

Учитывая эту тактику оккупантов, в стране не игнорируют угрозу при взлете вражеского самолета, так как его могут использовать для отвлечения внимания.

«Когда у нас будет многоэшелонная система ПВО, надеюсь мы сможем адекватно на это реагировать», — отметил эксперт.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, может ли РФ осуществлять авианалеты на нашу страну по «сирийскому сценарию».