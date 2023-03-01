В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны сообщила, что Российская Федерация стремится сорвать мобилизационные мероприятия в нашей стране, информирует «НБН».

По словам Маляр, государство-террорист заинтересовано в том, чтобы набор граждан в Вооруженные силы Украины не состоялся. Россияне бьют по человеческому ресурсу и для этого запускают кампании по дискредитации, вбрасывают много дискуссий на тему мобилизации.

Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что нарушать права граждан в ходе проведения мобилизационных мероприятий недопустимо. Она не отрицает, что в этом процессе возникают определенные проблемы, поскольку нагрузка на территориальные центры комплектования очень большая.

Заместитель главы Минобороны объяснила, что россияне стремятся использовать эти случаи, чтобы сорвать призыв в армию в Украине, поскольку в нем залог нашей победы.

В то же время в Российской Федерации готовятся пополнять путинские оккупационные силы студентами из высших учебных заведений. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли подробности этого процесса.