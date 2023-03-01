Последние несколько дней российские захватчики ночью атакуют Украину беспилотниками иранского производства. В частности, в ночь на 27 февраля ВС РФ запустили по нашей стране 14 БПЛА, 11 из которых было сбито.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что до этой атаки беспилотниками страна-агрессор применяла иранские дроны еще 15 февраля, что говорит об истощении запасов «птичек» у оккупантов.

Британская разведка заметила изменения вектора атаки. По всей видимости путинские солдаты запускали беспилотники из Брянской области Российской Федерации, хотя ранее единственным пунктом запуска БПЛА с середины декабря прошлого года был Краснодарский край через Азовское море.

Специалисты полагают, что россияне осуществляют запуски дронов-камикадзе с нового места, чтобы быть поближе к Киеву, снизить время пребывания в воздушном пространстве Украины и попытаться растянуть ее противовоздушную оборону.

Напомним, спикер ОК «Юг» предупредила о новой ракетной атаке РФ, рассказав, как может измениться тактика вражеских обстрелов.