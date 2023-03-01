О том, что сейчас в Мариуполе не наблюдается никаких огромных конвоев ВС РФ, поскольку враги предпочитают локальное передвижение, небольшими группами автомобилей и техники, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В частности, российские оккупанты исключили вариант с большими построениями, и перешли на мелкие группы, не более 3-4 грузовиков плюс техника сопровождения. Также, в Мариупольском районе стало гораздо меньше признаков армии РФ, особенно вдоль побережья.

Вызвано это тем, что не прекращается переброска всех существующих резервов оккупантов поближе к участкам активных боевых действий: основное направление — от Мариуполя к северу Донецкой области.

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