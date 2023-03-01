Как информирует «НБН», в Телеграм журналист написал следующее:

«Какие пошли интересные процессы. Уже даже рупоры российского режима признают, что у Путина нет сил захватить Украину, и конфликт нужно будет замораживать и останавливать. В противном случае России придется весьма плохо».

В качестве примера одного из таких российских пропагандистов, которые начали признавать провал РФ в войне против Украины, Казанский привел военкора Стешина:

«Военный корреспондент Стешин признает, что у России не получится уже даже Славянск захватить. И это не говоря уже об остальной «демилитаризации».

Напомним, ранее мы писали о высказывании Эль Мюрида относительно указаний Путина силовикам ФСБ.