В комментарии CNN советник президента сообщил, что россияне прямо сейчас пытаются окружить Бахмут, на что оккупанты бросили наиболее обученных и опытных наемников ЧВК «Вагнер», информирует «НБН».

По словам Роднянского, украинские военные рассматривают все варианты. Пока защитники удерживают населенный пункт, однако при необходимости могут «стратегически отступить».

«Мы не собираемся жертвовать нашими людьми просто так», — заявил чиновник.

Советник Зеленского подчеркнул, что район к западу от города укреплен и, в случае отступления ВСУ, путинские оккупационные силы не смогут быстро продвинуться вперед. Он заверил, что вскоре украинская армия перейдет в контрнаступление.

Ранее о ситуации в Бахмуте рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.