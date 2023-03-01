Официальный представитель оборонного ведомства страны-агрессора Игорь Конашенков заявил, что в среду, 1 марта, временно захваченный РФ Крым якобы подвергся атаке 10 БПЛА, информирует «НБН».

По словам Конашенкова, на полуострове предотвратили попытку проведения масштабной атаки беспилотниками, в организации которой обвиняют «киевский режим».

Спикер МО России отметил, что шесть «птичек» сбили средства противовоздушной обороны, а четыре – вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что в результате налета БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Напомним, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина в первую очередь должна освобождать Крым, а не Донбасс. Отставной генерал объяснил, почему деоккупация полуострова – приоритет.