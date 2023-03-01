В эфире национального телемарафона спикер Оперативного командования «Юг» сообщила, что корабельная группировка ВС РФ в Черном море не изменилась, она по-прежнему насчитывает 15 кораблей из которых 5 ракетоносителей, оснащенные около 32 «Калибрами», информирует «НБН».

По словам Гуменюк, пуски ракет с подводных носителей нашим силам противовоздушной обороны выявить сложно, поэтому угроза атаки остается очень высокой.

Руководитель пресс-центра добавила, что россияне, возможно, могут не осуществить масштабные обстрелы и прибегнуть к другой тактике, например, точечному удару или несколькими волнами.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему Россия не атаковала Украину ракетами 24 февраля.