О том, что начиная с текущего марта, на временно-оккупированных территориях Украины станут действовать особые правила относительно выдачи российских пенсий и соцпособий, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В соответствии с новыми условиями, любые выплаты от РФ теперь можно получить только являясь обладателем паспорта гражданина России. Тем не менее, такая навязанная оккупантами паспортизация в захваченных регионах, продолжается медленными темпами, поскольку огромное количество украинцев попросту игнорирует получение вражеских документов.

Отметим, что оккупационные российские администрации запретили у себя обращение национальной украинской валюты, то есть лишили местных жителей и выплат от правительства нашей страны. Таким образом, проживающие, на пока еще оккупированных территориях, полностью зависят от выплат РФ, и россияне практически удерживают гражданских в заложниках.

Ранее мы писали, что Маляр рассказала, как россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине.