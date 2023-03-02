Как информирует «НБН», Бутусов опубликовал в Телеграм видео, на котором запечатлены кадры работы украинских снайперов вблизи Бахмута.

«Во время ночной отработки боевых заданий снайперами ССО, наши защитники зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы врага. Операторы силы специальных операций приняли решение открыть огонь на поражение по оккупантам РФ, которые пытались незаметно двигаться в сторону позиций ВСУ», — пишет он.

При этом он добавил, что прицельным огнем украинские защитники ликвидировали семь россиян, еще три были ранены.

Напомним, ранее Сергей Стерненко показал, как на фронте работают деньги украинских граждан.