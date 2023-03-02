О том, что серьезно мотивировало бойцов РДК войти на территорию РФ, и как все действительно происходило, со слов российского сопротивления, пишет «НБН», ссылаясь на видео, размещенное Telegram-каналом «Русского добровольческого корпуса».

По словам россиян, которых власти РФ уже назвали «украинской ДРГ», не стоит верить интернет-ресурсам и росСМИ – они не убивали детей, не брали гражданских в заложники, и никуда не убегали. Все это является ложью кремлевских пропагандистов. Также, в РДК хотят показать позитивный пример своим соотечественникам — надежда еще существует, и свободные русские люди, взяв оружие, вполне могут противостоять преступному режиму Кремля.

РДК уточняет, что пришел в Брянскую область не как пресловутое «ДРГ», а в качестве освободительной армии, поскольку это их родная земля. Кроме того, в отличие от путинских оккупантов, они не стреляют в мирных гражданских, но призывают россиян тоже взять оружие, только ради борьбы с кровавым режимом Путина.

Отметим, что это видео-обращение снято в Брянской области, на фоне постройки того самого фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее мы писали, о бое в Брянской области, и более 100 человек в заложниках — что известно о ситуации с проникновением «украинской ДРГ» в Россию.